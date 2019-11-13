Завтра в Україні місцями очікується невеликий дощ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подекуди можливі пориви 15-20 м/с

Погода в Україні завтра, 14 листопада, очікується теплою, опади можливі у західних областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр у Facebook.

Зазначається, що у Закарпатській області та в Карпатах вночі, а вдень в більшості західних областей очікується невеликий дощ.

Вітер прогнозують південно-східний, 7-12 м/с, очікуються пориви 15-20 м/с.

За даними синоптиків, температура вночі прогріється до +1-6 градусів тепла, вдень до +8-13 градусів; у західних та південних областях вночі +5-10 градусів, вдень +11-16 градусів.

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, завтра у південних та західних областях можливе підвищення температури до +19 градусів.

РБК-Україна писало, що черговий температурний рекорд встановлено в Києві в ніч на 13 листопада 2019 року. В ніч на 13 листопада температура не опустилася нижче 9,2 градусів тепла, а це значить, що попереднє рекордне значення 1963 року було перевищено на 0,9 градусів.