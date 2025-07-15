Завтра эти 5 знаков Зодиака могут потерять и деньги, и контроль: кому стоит быть настороже
Гороскоп на 16 июля предупреждает о непростом дне. Несколько знаков Зодиака могут столкнуться с финансовыми трудностями, эмоциональными всплесками и конфликтами.
РБК-Украина рассказывает, кому звезды советуют быть осторожными в тратах, решениях и общении.
Овен
Будьте осторожны с документами и чувствительной информацией - есть риск мошенничества. Однако хорошая новость от кого-то из родных поднимет вам настроение.
Близнецы
Не лучший день для перемен, особенно в карьере. Избегайте саркастических комментариев, иначе можете эмоционально ранить партнера.
Лев
Обратите внимание на свое питание - могут возникнуть проблемы с желудком. В финансах вас ждет сложный период. Избегайте чрезмерных трат.
Дева
Ваша энергия будет не на пике, однако старайтесь держать эмоции под контролем. Если планируете бизнес или новый проект - это удачное время. Однако не стоит слепо доверять кому-то ради прибыли.
Весы
В финансовом плане день не очень удачный. Не стоит рисковать, вкладывая деньги или расширяя бизнес. Однако в конце дня есть шанс получить приятную новость от руководства.
Рыбы
Вы можете "взорваться" из-за вмешательства других в вашу личную жизнь. Старайтесь сдержаться, иначе рискуете обидеть тех, кто вам не безразличен.
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При написании материала были использованы следующие источники: IDiva, Astro.