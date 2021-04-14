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Завтра відбудеться чергове засідання РНБО: продовжать боротьбу з контрабандою

Автор: Владислав Красінський

У четвер, 15 квітня, відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України. Порядок денний засідання поки невідомий.

Про це повідомило інформоване джерело РБК-Україна.

"РНБО заплановано на завтра в Офісі президента. Орієнтовно з 16 до 18",- повідомило воно.

Зокрема, на засіданні планують розглянути питання контрабанди.

"Серед іншого - планується продовження по контрабанді", - уточнило інше джерело видання.

Відзначимо, що засідання Ради нацбезпеки і оборони проходять майже кожну неділю. На минулих засіданнях, зокрема, приймали рішення про введення санкцій проти телеканалів, народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, а також про повернення державі підприємства "Мотор Січ".

Нагадаємо, 2 квітня в Офісі президента відбулося чергове засідання РНБО, після якого президент Володимир Зеленський випустив відеозвернення. Засідання РНБО, зокрема, було присвячене боротьбі з контрабандою в Україні.

Крім того, РНБО ввів санкції проти "топ-10 контрабандистів". Секретар РНБО Олексій Данилов розповів, хто ж потрапив під українські санкції.

Також на останньому засіданні РНБО говорили про темпи вакцинації в Україні. Найближчим часом, за словами секретаря РНБО, буде наказ за підсумками цього засідання.

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