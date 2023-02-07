Завтра детсады в Одессе возобновят работу, а школы остаются на каникулах

"За эти два дня организовано приготовление и доставка из тех заведений, где свет есть", - говорится в сообщении.

При этом школы продлевают каникулы до конца недели.

"По решению администрации, начинают очные занятия школы, в которых есть свет. Учреждения информируют родителей о ситуации в конкретной школе", - добавили в сообщении.

Ситуация со светом в Одессе

26 января Россия нанесла массированный удар ракетами по Украине. На всей территории была объявлена воздушная тревога. 47 ракет из 55 запущенных оккупантами удалось сбить силами украинской ПВО. Под ударом снова оказались объекты энергетики.

В частности, в Одесской области повреждения получили два объекта. В связи с этим до недавнего времени ситуация со светом в Одессе и районе остается сложной. Утром вторника, 7 февраля, в Украине сохраняется дефицит электроэнергии. Самая сложная ситуация в Одесской области, там продолжаются аварийные отключения света.