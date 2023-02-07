RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Завтра детсады в Одессе возобновят работу, а школы остаются на каникулах

Фото: с завтра детсады в Одессе начнут работать обычно (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

С 8 февраля в Одессе детские сады, работающие очно, возвращаются к обычному графику работы. Питанием дети будут обеспечены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Одесса.Официально".

"За эти два дня организовано приготовление и доставка из тех заведений, где свет есть", - говорится в сообщении.

При этом школы продлевают каникулы до конца недели.

"По решению администрации, начинают очные занятия школы, в которых есть свет. Учреждения информируют родителей о ситуации в конкретной школе", - добавили в сообщении.

Ситуация со светом в Одессе

26 января Россия нанесла массированный удар ракетами по Украине. На всей территории была объявлена воздушная тревога. 47 ракет из 55 запущенных оккупантами удалось сбить силами украинской ПВО. Под ударом снова оказались объекты энергетики.

В частности, в Одесской области повреждения получили два объекта. В связи с этим до недавнего времени ситуация со светом в Одессе и районе остается сложной. Утром вторника, 7 февраля, в Украине сохраняется дефицит электроэнергии. Самая сложная ситуация в Одесской области, там продолжаются аварийные отключения света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одессавідключеня світла