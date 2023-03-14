Завтра пройдет новое заседание формата "Рамштайн", - Резников

По словам министра, сегодня вместе с главой оборонного ведомства Нидерландов Кайси Оллонгрен они обсудили важные вопросы в рамках подготовки к следующему заседанию в формате "Рамштайн".

Резников сообщил, что новое заседание состоится уже завтра, 15 марта.

Фото: Резников встретился з коллегою из Нидерландов (facebook.com reznikovoleksii)

Напомним, ранее министр обороны сообщал, что следующее заседание "Рамштайна" может пройти онлайн в середине марта.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что по результатам прошлого "Рамштайна" Украина должна была получить еще больше ПВО, танков, артиллерии и снарядов.

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