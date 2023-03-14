RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Завтра пройдет новое заседание формата "Рамштайн", - Резников

Фото: министр обороны Алексей Резников (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Новое заседание формата "Рамштайн" пройдет уже завтра, 15 марта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова.

По словам министра, сегодня вместе с главой оборонного ведомства Нидерландов Кайси Оллонгрен они обсудили важные вопросы в рамках подготовки к следующему заседанию в формате "Рамштайн".

Резников сообщил, что новое заседание состоится уже завтра, 15 марта.

Фото: Резников встретился з коллегою из Нидерландов (facebook.com reznikovoleksii)

Напомним, ранее министр обороны сообщал, что следующее заседание "Рамштайна" может пройти онлайн в середине марта.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что по результатам прошлого "Рамштайна" Украина должна была получить еще больше ПВО, танков, артиллерии и снарядов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныВойна России против Украины