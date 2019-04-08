Завтра в деяких областях очікуються дощі

Погода в Україні завтра, 9 квітня, очікується тепла, однак у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях місцями невеликий дощ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Українського гідрометцентра.

Зазначається, що на решті території опадів завтра не очікується. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +5-10 градусів; вдень +15-20 градусів, у південній частині до +23 градусів, на заході країни та місцями на узбережжі морів +11-16 градусів.

Раніше повідомлялося, що завтра, 9 квітня, похолодання та дощі очікуються у західних областях.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у четвер, 11 квітня, у Києві похолодає. Крім того, вона прогнозує дощову погоду наприкінці поточного тижня.

РБК-Україна писало, що протягом 10-20 квітня температура в Україні почне різко підніматися вище норми. Температура може підніматися від 20 до 28 градусів, якщо буде сонячно і не хмарно.

Крім того прогнозують похолодання після 20 травня. До заморозків воно не дійде, але "воно супроводжуватиметься опадами, та шквальним вітром",