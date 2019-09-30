Завтра в Києві очікуються сильні пориви вітру

У вівторок вночі та вранці, 1 жовтня, в столиці України очікуються пориви вітру 15-24 метра в секунду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, погода у Києві 1 жовтня буде похмурою, уночі очікується дощ. Температура повітря коливатиметься в межах +12 +16 градусів тепла. Очікуються сильні пориви вітру.

В Київській міськадміністрації (КМДА) закликали мешканців міста бути обережними та дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Нагадаємо, раніше синоптики оголосили штормове попередження в Україні. На сході країни, а саме в Луганській, Донецькій, Харківській областях, 1 жовтня будуть дощі. Крім того, погода погіршиться в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпровської і Запорізькій областях.

Раніше РБК-Україна писало, що 30 вересня в Україні збережеться дощова погода. Дощі будуть йти в центрі, а також на півночі і заході країни.