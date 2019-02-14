У Києві завтра буде туман

Видимість становитиме 200-500 м

В Киеве утрам, 15 февраля, будет туман, видимость 200-500 м. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным синоптиков, до конца суток 14 февраля, ночью и утром 15 февраля туман, видимость 200-500 м.

Напомним, 14 февраля 2019 года на западе, севере и местами в центре Украины ожидается снег с дождем, в остальных регионах без осадков, температура воздуха днем поднимется до +5. В частности, в столице Украины 14 февраля ожидается снег с дождем, днем от 0 до +2, ночью от -1 до -3, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Добавим, что в Украине остаются обесточенными 84 населенных пункта в четырех областях.

По состоянию на утро из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 84 населенных пункта в четырех областях. В частности, в Черкасской - 10, Киевской - 3, Черниговской - 36, Сумской области - 35 населенных пунктов. К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго. Также в ГСЧС отметили, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.