Сутички на ЛГБТ-марші в Одесі: 61 особу притягнуто до відповідальності
В Одесі, внаслідок сутичок між правоохоронцями та невдоволеними акцією ЛГБТ молодих чоловіків - 61 особа була притягнути до відповідальності. Серед них 12 неповнолітніх.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
Відповідно до результатів досудового розслідування, наразі вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу 15 особам віком від 18 до 25 років.
"Відносно ще 46 осіб, серед яких 12 неповнолітніх, складено адміністративні матеріали за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - відзначає пресслужба поліції.
Батьки неповнолітніх також будуть притягнуті до відповідальності.
Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що поліція Одеси відкрила кримінальну справу щодо сутичок під час акції ЛГБТ.
Також РБК-Україна повідомляло про те, що 30 правоохоронців постраждали внаслідок сутичок з противниками акції.