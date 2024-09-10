"Завтра будут в окопах". Защитник Мариуполя высказался о принудительной мобилизации

Защитник Мариуполя Глеб Стрижко подверг критике процесс мобилизации в Украине. По его словам, вообще не должен возникать вопрос принудительного призыва, потому что украинцы должны сами готовиться, ведь страна в опасности.
Об этом Стрижко заявил в эксклюзивном интервью РБК-Украина.
Стрижко подчеркнул, что приставка "принудительная" в отношении мобилизации звучит странно.
"Нужно немного "раздуплиться". Страна в опасности. Люди должны хотя бы готовиться. Надо себе четко дать ответ, что я буду делать, если Киев снова будут окружать. Если человеку страшно, то надо поработать с тем. Потому что у людей какое-то представление, что они сегодня приедут в ТЦК, а завтра будут в окопах штурмовать. Если ты специалист в какой-то сфере, то будешь так же специалистом в этой сфере в армии", – заявил морпех.
При этом он подчеркнул, что каждый должен взять на себя ответственность за свою подготовку и должен научиться хотя бы пользоваться турникетом.
Также, по мнению Стрижко, между государством и военными возникает разногласие относительно процесса мобилизации, потому что нет коммуникаций от органов власти.
"Нет честных ответов на вопрос, если одна часть людей сейчас служит, то когда их поменяют? И это вызывает определенную злобу у военнослужащих и их близких. Когда женщина, муж которой служит, гуляет в парке с ребенком и видит семью, где гуляет муж, жена и ребенок, у него возникает вопрос, почему сейчас эта женщина имеет право быть счастливой со своим мужем, а она нет? Из-за отсутствия честной коммуникации собирается негатив", – добавил ветеран.
Добавим, что морпех Глеб Стрижко во время выполнения боевого задания на металлургическом заводе им. "Ильича" в Мариуполе получил тяжелые травмы глаз и переломы тазовых костей. Чтобы спасти бойца, его передали российской стороне. После 17 дней плена его обменяли. Полученные в Мариуполе травмы не позволили вернуться Стрижко в армию.
Добавим, что морпех Глеб Стрижко не может вернуться в армию. При выполнении боевого задания на металлургическом заводе им. "Ильича" в Мариуполе он получил тяжелые травмы глаз и переломы тазовых костей. Чтобы спасти бойца, его передали российской стороне. После 17 дней плена его обменяли. В результате травм Глеб получил пожизненную ІІ группу инвалидности.
Напомним, что мобилизация в Украине не прекращается с 24 февраля 2022 года. Сейчас правительство работает над моделью экономического бронирования. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля просто откупиться от мобилизации - будет невозможно.
Отметим, что глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев из фракции "Слуга народа" считает, что экономическое бронирование заработает уже в этом году.
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