Завтра через антициклон в Україні похолодає до -8

Погода в Україні у п'ятницю, 1 листопада, продовжить погіршуватися, вночі очікується похолодання до -8 градусів. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на сторінці у Facebook.

За даними синоптика, завтра в Україні утримається антициклон Ольденбургія, тому переважатиме суха та холодна погода. Вдень температура повітря коливатиметься від +3 до +8, вночі можливе похолодання до -2...-8 градусів.

У Києві завтра також буде холодно, але без опадів. Стовпчики термометрів вдень у столиці триматимуться не вище +6 градусів.

Нагадаємо, раніше в Українському Гідрометцентрі попередили, що сьогодні, 31 жовтня, у Києві очікується невеликий сніг. Синоптики прогнозуються, що темперура повітря у четвер коливатиметься від +1 до +4, очікується слабкий вітер.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні в Україні очікується погіршення погодної ситуації. Температура повітря по областях знизиться до +3...+6 градусів, вночі очікується значне похолодання до -4...-5.

Крім того, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що антициклон Ольденбургія та арктичне повітря принесуть в Україну похолодання. За її прогнозом, вночі в Україні очікується зниження температури повітря до -2...-7 градусів.