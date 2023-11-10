RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Завозят эшелонами: Россия накапливает тактическое ядерное оружие в Беларуси

Фото: в Беларусь прибывают эшелоны с комплектами к тактическому ядерному оружию (flickr.com)
Автор: Ярослава Борзова

Россия продолжает перебазировать компоненты тактического ядерного оружия на территорию Беларуси. В середине сентября оккупанты перекинули 2 поезда, в составе которых насчитывалось более 26 вагонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн" в Телеграм.

Со свидетельств общества железнодорожников Беларуси, 15-24 сентября в страну прибыло 26 вагонов, загруженных компонентами тактического ядерного оружия и личным составом.

Известно, что эшелоны направлялись с российских железнодорожных станций "Чебоксары" и "Потанино", и зашли на белорусскую станцию "Прудок". Груз относится к классу "Взрывные материалы", и значится как "Другие боеприпасы для военных целей" и "Боеприпасы, кроме вышеперечисленных".

В мониторинговой группе сообщили, что неподалеку от станции "Прудок" расположена авиационная база хранения ракетного вооружения и боеприпасов. С целью сокрытия перевозки, эшелоны шли через стыковой пункт "Заольша", где проходят всего 2 поезда в сутки.

Поезда были отправлены:

  • 15 сентября - 16 вагонов (10 загруженных, 6 пустых) со станции "Чебоксары". Прибытие 22 сентября;
  • 18 сентября - 10 вагонов (4 загруженных, 6 пустых) со станции "Потанино". Прибытие 24 сентября.

Также подчеркивается, что основным бенефициаром этих перевозок является белорусско-швейцарское СООО "ТРАНСРЕЙЛ - БЖД". Кроме того, с мая 2021 года при помощи этой компании в Беларусь было ввезено 127 вагонов с грузами военного назначения.

Российское ядерное оружие в Беларуси

В конце мая министры обороны РФ и Беларуси подписали соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Москва передала Минску ракетные комплексы "Искандер-М", способные запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

Стоит отметить, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину российская авиация неоднократно атаковала приграничные регионы Украины самолетами, следующими с территории Беларуси.

Армия РФ тесно сотрудничает с диктаторским режимом Лукашенко и активно проводит на ее территории военную пропаганду, привлекает свои террористические подразделения в совместные "учения", проходящие более 80 недель.

Напомним, Беларусь в очередной раз продлила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они будут проходить, как минимум, до12 ноября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьпоїздиЯдерное оружие