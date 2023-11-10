Завозят эшелонами: Россия накапливает тактическое ядерное оружие в Беларуси

Россия продолжает перебазировать компоненты тактического ядерного оружия на территорию Беларуси. В середине сентября оккупанты перекинули 2 поезда, в составе которых насчитывалось более 26 вагонов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн" в Телеграм.
Со свидетельств общества железнодорожников Беларуси, 15-24 сентября в страну прибыло 26 вагонов, загруженных компонентами тактического ядерного оружия и личным составом.
Известно, что эшелоны направлялись с российских железнодорожных станций "Чебоксары" и "Потанино", и зашли на белорусскую станцию "Прудок". Груз относится к классу "Взрывные материалы", и значится как "Другие боеприпасы для военных целей" и "Боеприпасы, кроме вышеперечисленных".
В мониторинговой группе сообщили, что неподалеку от станции "Прудок" расположена авиационная база хранения ракетного вооружения и боеприпасов. С целью сокрытия перевозки, эшелоны шли через стыковой пункт "Заольша", где проходят всего 2 поезда в сутки.
Поезда были отправлены:
Также подчеркивается, что основным бенефициаром этих перевозок является белорусско-швейцарское СООО "ТРАНСРЕЙЛ - БЖД". Кроме того, с мая 2021 года при помощи этой компании в Беларусь было ввезено 127 вагонов с грузами военного назначения.
В конце мая министры обороны РФ и Беларуси подписали соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Москва передала Минску ракетные комплексы "Искандер-М", способные запускать ракеты с ядерной боеголовкой.
Стоит отметить, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину российская авиация неоднократно атаковала приграничные регионы Украины самолетами, следующими с территории Беларуси.
Армия РФ тесно сотрудничает с диктаторским режимом Лукашенко и активно проводит на ее территории военную пропаганду, привлекает свои террористические подразделения в совместные "учения", проходящие более 80 недель.
Напомним, Беларусь в очередной раз продлила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они будут проходить, как минимум, до12 ноября.
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