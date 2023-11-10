Завозят эшелонами: Россия накапливает тактическое ядерное оружие в Беларуси

Со свидетельств общества железнодорожников Беларуси, 15-24 сентября в страну прибыло 26 вагонов, загруженных компонентами тактического ядерного оружия и личным составом.

Известно, что эшелоны направлялись с российских железнодорожных станций "Чебоксары" и "Потанино", и зашли на белорусскую станцию "Прудок". Груз относится к классу "Взрывные материалы", и значится как "Другие боеприпасы для военных целей" и "Боеприпасы, кроме вышеперечисленных".

В мониторинговой группе сообщили, что неподалеку от станции "Прудок" расположена авиационная база хранения ракетного вооружения и боеприпасов. С целью сокрытия перевозки, эшелоны шли через стыковой пункт "Заольша", где проходят всего 2 поезда в сутки.

Поезда были отправлены:

15 сентября - 16 вагонов (10 загруженных, 6 пустых) со станции "Чебоксары". Прибытие 22 сентября;

18 сентября - 10 вагонов (4 загруженных, 6 пустых) со станции "Потанино". Прибытие 24 сентября.

Также подчеркивается, что основным бенефициаром этих перевозок является белорусско-швейцарское СООО "ТРАНСРЕЙЛ - БЖД". Кроме того, с мая 2021 года при помощи этой компании в Беларусь было ввезено 127 вагонов с грузами военного назначения.