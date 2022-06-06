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Завозили товари під виглядом "гуманітарки". СБУ викрила псевдоволонтерів

Фото: шахраї ввозили в Україні військові товари під виглядом "гуманітарки" (t.me/SBUkr)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки України викрила ще одну шахрайську схему. Зловмисники ввозили військовий товар з-за кордону під виглядом "гуманітарки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Схему організувала група молодих чоловіків з Дніпропетровської області, яка на початку війни покинула країну, використавши підроблені документи.

Вони закуповували за кордоном військову амуніцію і товари подвійного призначення для потреб ЗСУ, а потім ввозили їх без сплати податків. Шахраї оформляли продукцію як волонтерську допомогу. Це дозволило їм ухилитися від сплати податків на близько 20 млн гривень.

Правоохоронці під час обшуків виявили значну кількість бронежилетів, касок, наколінників, тепловізорів, оптичних прицілів, БПЛА і документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Всього з початку війни аферисти продали товарів на суму понад 60 млн гривень.

Одному з учасників схеми оголосили підозру. Зараз вирішується питання про передачу арештованого майна на потреби ЗСУ.

Фото: СБУ викрила спевдоволонтерів (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, в Одеській області викрили керівників волонтерського фонду. Вони розкрадали гуманітарну допомогу, яка була призначена ЗСУ.

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Служба безпеки Українимошенническая схема