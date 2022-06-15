Завозили амуніцію під виглядом гумдопомоги. У Львівській області викрито нелегальний бізнес

У Львівській області місцеві жителі організували продаж амуніції, яку мали передати у вигляді гумдопомоги українським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними слідства, 42-річний мешканець Львівської області разом зі спільниками організував завезення продукції військового призначення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Після цього, замість безкоштовної передачі на потреби ЗСУ, зловмисники продавали товари, отримуючи прибуток.

"Щоб отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон, ділки вводили в оману посадовців ЗСУ", - розповідають у СБУ.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 3 тисячі бронежилетів, які пізніше були передані українським військовим.