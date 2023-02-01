RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Завладение свыше 36 млн грн. Еще один топ-чиновник Минобороны получил подозрение

Фото: еще один топ-чиновник Минобороны получил подозрение (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Руководитель подразделения Министерства обороны Украины уведомлен о подозрении в завладении средствами в особо крупных размерах и служебном подлоге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора руководителю подразделения Министерства обороны Украины сообщено о подозрении в завладении средствами в особо крупных размерах и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах речь идет о - заместителе "Промоборонэкспорта" Владимире Терещенко.

Подозреваемый, будучи на должности заместителя руководителя одного из государственных предприятий, заключил фиктивный договор с иностранной компанией о проведении осмотра, оценки и технического состояния ранее отремонтированных четырех двигателей и двух главных редукторов к авиационной технике.

Зная, что реально эти работы не выполнены и находясь в служебной командировке на территории другого государства, он утвердил акты приемки выполненных работ. Через несколько месяцев, воспользовавшись отсутствием руководителя и временным возложением на него исполнения обязанностей, подозреваемый безосновательно перечислил более 36 млн грн на счет компании. В дальнейшем он скрыл указанные факты от руководства предприятия.

Как сообщается, в данный момент продолжаются обыски. Также решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Напомним, в среду, 1 февраля, СБУ проводит обыски у бывшего директора департамента закупок Министерства обороны Украины Богдана Хмельницкого и замминистра обороны Вячеслава Шаповалова. Оба причастны к скандалу с закупкой продуктов питания для военных.

Также ранее мы писали, что бывшему директору Департамента государственных закупок и поставкам материальных ресурсов Минобороны объявили подозрение за растрату государственных средств в размере более 100 млн гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины