Завладение свыше 36 млн грн. Еще один топ-чиновник Минобороны получил подозрение

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора руководителю подразделения Министерства обороны Украины сообщено о подозрении в завладении средствами в особо крупных размерах и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах речь идет о - заместителе "Промоборонэкспорта" Владимире Терещенко.

Подозреваемый, будучи на должности заместителя руководителя одного из государственных предприятий, заключил фиктивный договор с иностранной компанией о проведении осмотра, оценки и технического состояния ранее отремонтированных четырех двигателей и двух главных редукторов к авиационной технике.

Зная, что реально эти работы не выполнены и находясь в служебной командировке на территории другого государства, он утвердил акты приемки выполненных работ. Через несколько месяцев, воспользовавшись отсутствием руководителя и временным возложением на него исполнения обязанностей, подозреваемый безосновательно перечислил более 36 млн грн на счет компании. В дальнейшем он скрыл указанные факты от руководства предприятия.

Как сообщается, в данный момент продолжаются обыски. Также решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.