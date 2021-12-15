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Здобула усе "золото": українка стала абсолютною чемпіонкою світу з важкої атлетики

Автор: Сергій Пишкін

Спортсменка з України Аліна Марущак стала абсолютною чемпіонкою світу з важкої атлетики. Дівчина здобула усі золоті медалі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Федерації важкої атлетики.

Спортсменка відзначилась:

  • золотом в ривку;
  • золотом в поштовху;
  • золотом в сумі двоборства.

"В столиці Узбекистану, Ташкенті, у ваговій категорії до 81 кг у важкій боротьбі Аліна подарувала вболівальникам справжнє свято і з сумою двоборства 248 кг залишила позаду своїх суперниць", - пише пресслужба.

Фото: Аліна Маращак, абсолютна чемпіонка світу з важкої атлетики (facebook.com/uwf.net.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що важкоатлетка з України Марія Гангур стала чемпіонкою світу у ривку.

Зокрема, відзначились золотом зі стрибків у воду - юні спортсмени з України Олексій Середа та Ксенія Байло.

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