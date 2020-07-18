Заводи Пінчука можуть отримати електроенергію на 10 років безкоштовно, - нардеп

Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)

Відповідну поправку в законопроект вніс нардеп від "Слуги народу"

Народний депутат України з фракції "Слуга народу" Дмитро Кисилевський вніс поправку в законопроєкт №3658 щодо зеленої енергетики, яка може на 10 років звільнити металургійні заводи компанії "Інтерпайп" (належить Віктору Пінчуку) від сплати за послуги передачі струму державною НЕК "Укренерго".

Про це написав народний депутат, заступник голови Комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко у Facebook, зазначавши, що прийняття цієї поправки дозволить "Інтерпайп" економити 12-15 мільйонів доларів щороку.

"Учора почав аналізувати таблицю з тисячею правок до законопроекту про "зелений тариф" і одразу був неприємно здивований. Такої нахабної правки давно не зустрічав. Пропонується ввести поняття "зелена металургія". Просто вдумайтесь в цей оксиморон, який просуває "слуга" Дмитро Кисилевський", - написав Кучеренко.

За його словами, нардеп Кисилевський, який в минулому працював в "Інтерпайпі" хоче звільнити сталеплавильний завод Пінчука від сплати тарифу "Укренерго" за передачу електроенергії на 10 років.

"Виходить з серпня всі підприємства повинні будуть сплачувати тариф на передачу в 1,5 раза більший, але одна єдина компанія матиме привілею його не платити зовсім, ще й до 2030 року. Ціна економії для куратора Кисилевського - 12-15 мільйонів доларів щороку. І це ті кошти, які недоотримає державне "Укренерго", - додав Кучеренко.

При цьому він підкреслив, що така правка може збільшити й без того високі прибутки "Інтерпайпу", для якої 2019 рік був рекордний - 259 млн доларів EBITDA (на 100 млн більше, ніж у 2018), а також 133 млн доларів чистий грошовий потік, в той час коли витрати компанії на електроенергію знизилися на 40%.

Також нардеп повідомив, що нещодавно "Інтерпайп" здивувала депутатів Комітету енергетики та ЖКП запрошенням до себе на металургійне підприємство, оскільки діяльність цього підприємства пов'язана з іншим профільним комітетом.

Разом з тим, Кучеренко додав, що Віктор Пінчук є противником компромісу уряду та інвесторів в зелену енергетику, і намагається усіляко зруйнувати цей компроміс.

Нагадаємо, голосування в другому читанні за законопроект №3658 перенесли з 17 на 21 липня. Проект закону передбачає зниження "зеленого" тарифу на основі меморандуму між урядом України та міжнародними інвесторами за посередництва європейського Енергоспівтовариства.

До другого читання законопроєкту було внесено понад 1000 поправок, які планується розглянути на засіданні Комітету в понеділок 20 липня.

На думку інвестора і співзасновника "Української асоціації відновлюваної енергетики" Ігоря Тинного, народні депутати, дії яких пов'язані з інтересами олігархів Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука, зривають прийняття законопроекту, щоб розорити інвесторів і змусити їх віддати свої активи.

Раніше інвестори заявляли, що прийняття рішень, не погоджених у меморандумі, змусить їх звертатися в міжнародні арбітражі.

За підрахунками Центру Разумкова, загальна сума збитків для України в арбітражах може досягати 250 млрд грн.

На початку липня конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в переговорах з інвесторами в "зелену" енергетику і допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Також він зазначив, що пропонований законопроект повинен повністю грунтуватися на положеннях, які прописані в меморандумі.