Завод Жеваго конфіскують за борги банку "Фінанси та Кредит"

Як зазначається в повідомлені, цей завод, як і раніше сам банк "Фінанси та Кредит" пов’язаний з Костянтином Жеваго. Завод є поручителем за зобов'язаннями перед НБУ на загальну суму 4,2 млрд грн.

За даними НБУ, у 2009-2010 роках завод уклав з НБУ договори іпотеки та застави за наданими банку кредитами рефінансування. Таким чином, "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" взяв на себе майнові зобов’язання на загальну суму 4,2 млрд грн.

Оскільки зобов’язання за кредитами не виконані, НБУ звернувся до суду з метою звернення стягнення на майно в судовому порядку. Суди задовольнили позов НБУ. Йдеться про нежитлові будівлі загальною площею 43 440,9 кв м та рухоме майно, які є власністю ПАТ "Київський суднобудівний-судноремонтний завод". Заставна вартість нерухомого майна складає 354,5 млн грн.