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Завод в Сергиевом Посаде принимал участие в разработке новейшего бомбардировщика, - СМИ

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Среда 09 августа 2023 19:21
Завод в Сергиевом Посаде принимал участие в разработке новейшего бомбардировщика, - СМИ Фото: завод в Сергиевом Посаде принимал участие в разработке новейшего бомбардировщика (росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

Взорванный в Подмосковье завод мог участвовать в разработке новейшего "стелс"-бомбардировщика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Как пишет издание, с 2019 года завод участвовал в разработке российского стратегического бомбардировщика "Посланник".

Разработка бомбардировщика-ракетоносца продолжается еще с 2009 года, а его производителем выступает конструкторское бюро "Туполев". Самолет спроектирован по схеме "летающее крыло", конструкции и материалы которого снижают заметность.

В Министерстве обороны России ранее заявляли, что "Посланник" поступит на вооружение до 2027 года и станет заменой для линейки военных самолетов дальней авиации:

  • Ту-22;
  • Ту-95;
  • Ту-160.

Вышеупомянутые самолеты страна-террорист активно использует для нанесения ударов по территории Украины.

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде

Сегодня в Московской области на Загорском оптико-механическом заводе произошел взрыв. Спустя некоторое время в сети начали сообщать о десятках пострадавших людей. На заводе производили надзорные приборы для силовых структур и промышленности.

Как утверждают россияне, причиной инцидента стал человеческий фактор, а взрыв произошел на территории завода, где "где находился склад с пиротехникой".

Более подробно о взрыве можете узнать в материале РБК-Украина.

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