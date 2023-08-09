Завод в Сергиевом Посаде принимал участие в разработке новейшего бомбардировщика, - СМИ
Взорванный в Подмосковье завод мог участвовать в разработке новейшего "стелс"-бомбардировщика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".
Как пишет издание, с 2019 года завод участвовал в разработке российского стратегического бомбардировщика "Посланник".
Разработка бомбардировщика-ракетоносца продолжается еще с 2009 года, а его производителем выступает конструкторское бюро "Туполев". Самолет спроектирован по схеме "летающее крыло", конструкции и материалы которого снижают заметность.
В Министерстве обороны России ранее заявляли, что "Посланник" поступит на вооружение до 2027 года и станет заменой для линейки военных самолетов дальней авиации:
- Ту-22;
- Ту-95;
- Ту-160.
Вышеупомянутые самолеты страна-террорист активно использует для нанесения ударов по территории Украины.
Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде
Сегодня в Московской области на Загорском оптико-механическом заводе произошел взрыв. Спустя некоторое время в сети начали сообщать о десятках пострадавших людей. На заводе производили надзорные приборы для силовых структур и промышленности.
Как утверждают россияне, причиной инцидента стал человеческий фактор, а взрыв произошел на территории завода, где "где находился склад с пиротехникой".
Более подробно о взрыве можете узнать в материале РБК-Украина.
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