Завод Lockheed Martin вдвое увеличит производство HIMARS после успеха систем в Украине

"Когда у вас есть проверенная в бою система, которая доступна и ежедневно появляется в новостях, тогда это стимулирует спрос", - сказала Дженнифер Макманус, вице-президент по операциям ракетного бизнеса Lockheed.

В частности, планируется увеличение производства до 96 единиц в год. Lockheed начала 2022 год с производительностью 48 пусковых установок HIMARS, но с тех пор увеличила производство до 60 штук.

Lockheed Martin производит HIMARS и обновляет более старую версию в Камдене, небольшом городке к юго-западу от Литл-Рока.

По словам руководителей Lockheed, благодаря некоторым инвестициям, сделанным за последний год в завод, где производятся наземные транспортные средства, Lockheed требуется всего несколько обновлений, чтобы увеличить производство.

Популярность пусковой установки HIMARS росла еще до ее успеха в Украине.

В феврале Польша получила разрешение на закупку 18 пусковых установок HIMARS и 468 комплектов пусковых установок, которые можно установить на грузовики польского производства, чтобы превратить их в аналогичные пусковые платформы. Переговоры об этой сделке начались в 2017 году, сообщил Reuters представитель Lockheed.