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Завод Kromberg&Schubert в Луцке остановил работу после атаки РФ

16:13 17.10.2026 Сб
1 мин
aimg Мария Науменко
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Предприятие Kromberg&Schubert в Луцке приостановило работу после российской атаки. В настоящее время компания оценивает ситуацию и координирует дальнейшие действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании в Facebook.

В ООО "Кромберг энд Шуберт Украина ЛУ" подтвердили, что работа предприятия остановлена. Там подчеркнули, что первоочередной задачей сейчас безопасность работников.

"Наш безусловный приоритет – безопасность, жизнь и здоровье каждого из работников", - отметили в компании.

В настоящее время предприятие оценивает текущие обстоятельства и координирует дальнейшие шаги. Работников попросили поддерживать связь со своими непосредственными руководителями.

Также в компании поблагодарили спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и другим службам экстренного реагирования за оперативную работу и защиту людей.

Когда завод сможет возобновить работу, пока не сообщают.

Напомним, 16 октября россияне атаковали Луцк реактивными дронами. Мэр Игорь Полищук сообщил, что повторное поражение потерпело предприятие с иностранными инвестициями.

Кроме того, 22 сентября россияне атаковали завод Kromberg & Schubert в Житомирской общине.

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