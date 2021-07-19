Завод Коломойського і НАБУ маніпулюють судом в справі "Роттердам+", - адвокат

Феросплавні заводи Ігоря Коломойського спільно з детективами НАБУ свідомо маніпулюють судовим процесом, задля того, щоб їх позов проти закриття справи " Роттердам+ " розглядала "зручна" для них суддя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката сторони захисту Ірини Одинець під час судового засідання у понеділок, 19 липня.

"До суду було подано 4 заяви про оскарження даного рішення прокурора - Запорізьким феросплавним заводом, разом з Чумаком, з Нікопольским заводом феросплавів, з НАБУ і так далі. Вони намагаються підшукати суддю, яка винесе зручне для них рішення. Вдаючись до таких способів, як подачі заяви про відвід (суддів - прим.), заяви про залишення скарги без розгляду і так далі", - повідомила адвокат Ірина Одинець.

На засіданні Вищого антикорупційного суду 19 липня адвокати Нікопольського заводу феросплавів раптово подали клопотання про відмову від власного позову. Минулого тижня вони безрезультатно намагалися зняти зі слухання суддю, заявивши їй відвід.

На думку Одинець, такі дії феросплавних заводів спільно з НАБУ можуть бути проявом відчаю, оскільки не існує жодних правових підстав для оскарження рішення прокурора про закриття справи «Роттердам+» через відсутність в ній складу злочину.

