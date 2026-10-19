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Завод Cersanit на Житомирщине полностью остановит работу из-за ударов РФ

21:04 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Иван Носальский
Завод Cersanit на Житомирщине полностью остановит работу из-за ударов РФ Иллюстративное фото: россияне атаковали завод Cersanit (facebook.com/DSNSZhytomyr)
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Российские оккупанты с сентября уже дважды били дронами по заводу Cersanit в Звягеле Житомирской области. По причине атак производство полностью прекратят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Cersanit.

В компании обратили внимание, что в условиях ударов РФ она не может гарантировать безопасность сотрудникам.

"Интенсивные атаки, частые воздушные тревоги и связанные с ними эвакуации (даже несколько раз в день), временные перебои в электроснабжении и падение напряжения делают невозможным стабильную и безопасную работу... В этой связи правление приняло решение о полном прекращении производства на заводе Cersanit в Звягеле", - уточнили в пресс-службе.

В компании обратили внимание, что второй причиной приостановки работы завода являются значительные повреждения в результате ударов РФ. Повреждения настолько значительные, что восстановить их пока невозможно.

Отдельно в Cersanit отметили, что компания является одним из самых больших работодателей в Житомирской области, на заводе работают около 1000 человек в командах производства, продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

Удар по Cersanit

Напомним, о первом ударе по заводу Cersanit стало известно 13 сентября. Для атаки враг применил реактивные беспилотники.

В компании отмечали, что в результате удара были повреждены ключевые элементы производственного цикла, необходимые для изготовления керамической плитки.

Тогда в компании отмечали, что на восстановление производственных мощностей уйдет как минимум 6 месяцев.

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