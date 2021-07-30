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Завод "Більшовик" виставлять на продаж: названа стартова ціна

Автор: Дмитрий Кузнецов

Київський завод "Більшовик" виставлять на продаж. Фонд державного майна України (ФДМУ) визначив стартову вартість та умови приватизації підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ФДМУ.

Сьогодні, 30 липня, відбулося засідання аукціонної комісії з приватизації АТ ПКМЗ (завод "Більшовик"), на якому були розглянуті питання стартової ціни та приватизаційних умов цього об'єкта.

За результатами засідання комісії до Уряду України буде направлено затверджений пакет документів з пропозиціями умов приватизації та стартової ціни аукціону на рівні 1 389 017 000 гривень.

Затверджені приватизаційні умови передбачають, зокрема, збереження основних видів діяльності, погашення кредиторської заборгованості та, враховуючи соціальну відповідальність, передбачають погашення боргів з виплати заробітної плати працівникам та перед бюджетом, а також спрямування інвестицій у ремонт та модернізацію промислового майданчика заводу "Більшовик" у Жашкові в сумі понад 57 млн гривень.

Нагадаємо, в лютому 2021 року Верховний суд повернув у державну власність майно Київського заводу "Більшовик", яке було незаконно відчужене.

Зазначимо, наприкінці травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував велику приватизацію в Україні. За його словами, у 2021 році будуть продані сім державних підприємств.

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КиївФДМУприватизация