Чи може завод "Азот" стати другою "Азовсталлю": Гайдай прокоментував ситуацію
Ситуація щодо хімічного заводу "Азот" у Сєвєродонецьку залишається контрольованою. Ризику бути оточеними окупантами наразі немає.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в інтерв'ю для видання "LIGA.net".
Коментуючи питання про те, чи може хімічний завод "Азот" стати другою "Азовсталлю", Гайдай відзначив, що регулярно підтримує контакт з українськими бійцями, які тримають оборону у Сєвєродонецьку. Військові, зі свого боку, запевняють у тому, що ситуація є контрольованою.
"Військові запевняють, що все нормально і контрольовано. І це солдати та офіцери, які воюють там не перший місяць", - зауважив Гайдай.
Як відзначає CNN, сьогодні в бомбосховищах, які розташовані під хімічним заводом, переховуються близько 800 містян, серед яких є діти.
Ще у вівторок окупанти під час обстрілу влучили у резервуари з азотною кислотою. Однак, як відзначив Гайдай, це жодним чином не загрожує цивільним.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно окупанти завдали удару по території хімічного заводу у Сєвєродонецьку, внаслідок чого загинули чотири людини.
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