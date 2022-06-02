Чи може завод "Азот" стати другою "Азовсталлю": Гайдай прокоментував ситуацію

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в інтерв'ю для видання " LIGA.net ".

Коментуючи питання про те, чи може хімічний завод "Азот" стати другою "Азовсталлю", Гайдай відзначив, що регулярно підтримує контакт з українськими бійцями, які тримають оборону у Сєвєродонецьку. Військові, зі свого боку, запевняють у тому, що ситуація є контрольованою.

"Військові запевняють, що все нормально і контрольовано. І це солдати та офіцери, які воюють там не перший місяць", - зауважив Гайдай.

Як відзначає CNN, сьогодні в бомбосховищах, які розташовані під хімічним заводом, переховуються близько 800 містян, серед яких є діти.

Ще у вівторок окупанти під час обстрілу влучили у резервуари з азотною кислотою. Однак, як відзначив Гайдай, це жодним чином не загрожує цивільним.