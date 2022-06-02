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Чи може завод "Азот" стати другою "Азовсталлю": Гайдай прокоментував ситуацію

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Четвер 02 червня 2022 17:15
Чи може завод "Азот" стати другою "Азовсталлю": Гайдай прокоментував ситуацію Фото: Сергій Гайдай. голова Луганської ОДА (tribuna)
Автор: Сергій Пишкін

Ситуація щодо хімічного заводу "Азот" у Сєвєродонецьку залишається контрольованою. Ризику бути оточеними окупантами наразі немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в інтерв'ю для видання "LIGA.net".

Коментуючи питання про те, чи може хімічний завод "Азот" стати другою "Азовсталлю", Гайдай відзначив, що регулярно підтримує контакт з українськими бійцями, які тримають оборону у Сєвєродонецьку. Військові, зі свого боку, запевняють у тому, що ситуація є контрольованою.

"Військові запевняють, що все нормально і контрольовано. І це солдати та офіцери, які воюють там не перший місяць", - зауважив Гайдай.

Як відзначає CNN, сьогодні в бомбосховищах, які розташовані під хімічним заводом, переховуються близько 800 містян, серед яких є діти.

Ще у вівторок окупанти під час обстрілу влучили у резервуари з азотною кислотою. Однак, як відзначив Гайдай, це жодним чином не загрожує цивільним.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно окупанти завдали удару по території хімічного заводу у Сєвєродонецьку, внаслідок чого загинули чотири людини.

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