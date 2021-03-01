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Завітневич про загострення на Донбасі: ціна ескалації буде болючою для РФ

Автор: Владислав Красінський, Ігор Литвиненко

Українська влада готова до будь-яких варіантів ескалації конфлікту на Донбасі з боку Російської Федерації. При цьому глава комітету Верховної ради з питань нацбезпеки Олександр Завітневич вважає, що ескалація для Москви може виявитися надто болючою.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "На межі миру. Що відбувається на Донбасі і готова Україна до "відповіді Путіна".

"ВСУ здатні нас захистити і Україна не буде одна в протидію Росії, у разі ескалації на Донбасі чи в Криму. Весь світ нас підтримує, думаю, що це також спричинить нові санкції проти Росії, нові проблеми, напевно, будуть у російських чиновників вищої ланки. Ціна такої ескалації буде для них болючою", - сказав Завітневич.

Як повідомляло РБК-Україна, у ВСУ створюють навчальні місця для відпрацювання бойових дій в місті. Це дозволить підвищити підготовку до можливого звільнення окупованої частини Донбасу.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Збройні сили готуються до наступу на Донбасі. І підуть до нього у разі такого наказу.

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Новини України Російська ФедераціяДонбасэскалация
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