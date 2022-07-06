Залежність Росії від технологій Заходу в шість разів більша, ніж від технологій Китаю, - Боррель

Залежність Російської Федерації від технологій країн Європи і США в шість разів більше, ніж від технологій Китаю, у зв'язку з чим альтернативна китайська продукція не може покрити потреби російської економіки в умовах введених санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля в інтерв'ю Yomiuri .

За його словами, Китай зараз пропонує Росії обмежений обсяг альтернативної продукції, в тому числі високотехнологічні товари.

"Росія експортує багато сировини, але змушена імпортувати багато продукції з високою доданою вартістю, яку вона не виробляє у себе. Що стосується передових технологій, то Росія на 45% залежить від Європи і на 21% - від США. Для Китаю цей показник становить всього 11%", - розповів Боррель.

Раніше Боррель заявив, що санкції Європейського Союзу проти Росії вже сильно б'ють по керівнику Кремля Володимиру Путіну і його спільниках. Вплив санкційних заходів на російську економіку з часом буде посилюватися.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін заявив, що нібито через західні санкції змушений прискорити об'єднання з Білоруссю.

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