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Залежність Німеччини від Росії виросте після запуску "Північного потоку-2", - Кислиця

Автор: Дмитрий Кузнецов

Після запуску "Північного потоку-2" посилиться залежність Німеччини від російського газу. Росія продовжує зберігати на європейському енергетичному ринку тверді позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника України при ООН Сергія Кислицю.

Постпред нагадав, що Росія у 2014 році окупувала Крим, зробивши найбільший з часів Другої світової війни Територіальне захоплення в Європі.

"Росія також зберігає тверді позиції на європейському енергетичному ринку: трубопровід "Північний потік-2" зміцнить залежність Німеччини від російського природного газу", - додав Кислиця.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "Північний потік-2" повинен бути підпорядкований духу і букві третього енергетичного пакета ЄС.

Відзначимо, в середині листопада Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2".

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Російська ФедераціяГерманияПівнічний потік-2