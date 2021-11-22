Залежність Німеччини від Росії виросте після запуску "Північного потоку-2", - Кислиця

Після запуску "Північного потоку-2" посилиться залежність Німеччини від російського газу. Росія продовжує зберігати на європейському енергетичному ринку тверді позиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника України при ООН Сергія Кислицю.
Постпред нагадав, що Росія у 2014 році окупувала Крим, зробивши найбільший з часів Другої світової війни Територіальне захоплення в Європі.
"Росія також зберігає тверді позиції на європейському енергетичному ринку: трубопровід "Північний потік-2" зміцнить залежність Німеччини від російського природного газу", - додав Кислиця.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "Північний потік-2" повинен бути підпорядкований духу і букві третього енергетичного пакета ЄС.
Відзначимо, в середині листопада Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2".