Завершить войну РФ против Украины сложно из-за вражды Зеленского и Путина, - Трамп

Вторник 09 сентября 2025 20:39
Завершить войну РФ против Украины сложно из-за вражды Зеленского и Путина, - Трамп Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп считал, что он легко сможет завершить войну России против Украины. Но позже выяснилось, что все не так просто.

Как передает РБК-Украина, об этом Трамп заявил в интервью 77 WABC.

Трамп похвастался, что он с начала своего второго президентского срока якобы завершил семь войн, почти все из которых были "неразрешимыми". Некоторые из них, по его словам, длились более 30 лет.

Президент признался, что ранее считал, что легче всего ему будет урегулировать войну России против Украины, поскольку он отлично ладил с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Кажется, каждый раз, когда я думаю, что мы близки, он (Путин - ред.) идет и сбрасывает еще одну бомбу на кого-то, и это просто плохо, плохо. Я очень удивлен. На самом деле, я очень удивлен. Я думал, что это будет самый легкий случай - Россия и Украина. Я сказал, что этот случай будет решен довольно быстро. Но это сложно, между ним и Зеленским много ненависти, как вы знаете, много ненависти, много вражды, и много, много крови было пролито", - добавил американский лидер.

Он также в очередной раз заявил, что в войне РФ против Украины каждую неделю "погибает от 5 до 7 тысяч человек".

Мирные переговоры

Напомним, пока что Украина и Россия ведут переговоры только на техническом уровне. Причиной стал отказ Москвы от встрече на уровне лидеров.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что встреча с российским диктатором Владимиром Путиным необходима, поскольку в РФ решение принимает только он.

В свою очередь глава Кремля готовность ко встрече не выражал. Недавно он допустил, что в таких переговорах может не быть смысла.

