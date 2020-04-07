Завершилося слідство у справі про напад на Найєма

Поліція завершила слідство у справі про напад на Мустафу Найєма в квітні 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Зазначимо, напад на Найєма стався два роки тому в центрі Києва. Нападник, який завдав йому травми голови середнього ступеня тяжкості, втік за кордон. У вересні 2019 року він повернувся до країни, був відпущений під домашній арешт.

"Досудове розслідування завершено і обвинувальний акт стосовно затриманого направлено до Шевченківського районного суду, який вже розглядає матеріали кримінального провадження щодо хуліганських дій його спільників. Чоловікові загрожує до чотирьох років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, мова йде про чоловіка на ім'я Магомед-Амін Саїтов, щодо якого було порушено кримінальну справу за хуліганство та умисне нанесення тілесних ушкоджень.

На момент нападу Найєм був нардепом. За його словами, конфлікт на проїжджій частині в районі Бессарабської площі стався через те, що його на дорозі підрізав "Мерседес". Між ним та іншим водієм зав'язалася сварка, після чого на місце конфлікту під'їхав ще один автомобіль. Конфлікт переріс у бійку, в ході якої Саїтов завдав Найєму пошкодження.