Завершено розслідування у справі Майдану щодо колишнього прокурора Києва

Фото: зіткнення на Майдані (РБК-Україна)

Прокурор в січні 2014 року безпідставно вручив підозра двом учасникам протестів

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили розслідування щодо колишнього київського прокурора у справах Майдану. Прокурора підозрюють у безпідставному повідомленні про підозру двом учасникам Революції Переваги.

Про це повідомляє прес-служба ГБР.

Зокрема, його підозрюють в незаконному перешкоджанні проведенню мітингів за попередньою змовою з групою осіб; зловживанні службовим становищем; службовій підробці, а також залученні завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину.

"За даними слідства, 21 січня 2014 обвинувачений, перебуваючи на посаді прокурора, діючи в змові зі своїми керівниками та слідчими міліції, безпідставно погодив повідомлення про підозру в масових заворушеннях двом незаконно затриманим учасникам євромайдан. В результаті до протестувальників було протиправно застосовано запобіжний захід - утримання під вартою ", - повідомили в ГБР.

Зараз матеріали справи відкрили стороні обвинувачення. Колишньому прокурору загрожує позбавлення волі до 10 років.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія надала громадянство колишньому в. о. начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ в Києві Валерію Мазаний, підозрюваному в розгоні Майдану.

Також повідомлялося, що в кінці липня в суд направили звинувачення проти двох колишніх співробітників спецполку "Беркут" в Києві, яких звинувачують в незаконному затриманні учасників євромайдан.