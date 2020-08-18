Завершено розслідування у справах Майдану стосовно екс-слідчого Києва

Державне бюро розслідувань завершило розслідування стосовно колишнього старшого слідчого одного з райвідділів Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Києві по справах Майдану. Міліціонер підозрюється в незаконному затриманні учасника Революції Гідності.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

За даними слідства, міліціонер 21 січня 2014 року при відсутності доказів причетності до правопорушень незаконно затримав і вручив підозру одному з учасників акцій протесту.

"Згодом старший слідчий безпідставно подав в один з районних судів міста Києва клопотання про обрання стосовно потерпілого захід у вигляді утримання під вартою, яке судом задоволено", - додали в ГБР.

Зокрема, екс-міліціонера підозрюють за п'ятьма статтями:

зловживанні владою та службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК);

службовому підробленні (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК);

завідомо незаконне затримання (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 КК);

притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину із штучним створенням доказів і фальсифікацією (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 КК);

незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК).

Матеріали розслідування відкриті для ознайомлення стороні захисту. Після звинувачення буде направлено в суд.

Раніше РБК-Україна писало, що ДБР проведе спецрозслідування щодо колишнього командира роти спецпризначення "Беркут", які підозрюється в умисному вбивстві 48 та замахи на вбивства 80 чоловік в лютому 2014 року.

Також повідомлялося, що Росія надала громадянство колишньому в. о. начальника ГУ МВС у Києві Валерію Мазану, підозрюваному в розгоні Майдану.