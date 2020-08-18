Завершено розслідування у справах Майдану стосовно екс-слідчого Києва

Міліціонер незаконно затримав одного з учасників Революції Гідності
Державне бюро розслідувань завершило розслідування стосовно колишнього старшого слідчого одного з райвідділів Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Києві по справах Майдану. Міліціонер підозрюється в незаконному затриманні учасника Революції Гідності.
Про це повідомляє прес-служба ДБР.
За даними слідства, міліціонер 21 січня 2014 року при відсутності доказів причетності до правопорушень незаконно затримав і вручив підозру одному з учасників акцій протесту.
"Згодом старший слідчий безпідставно подав в один з районних судів міста Києва клопотання про обрання стосовно потерпілого захід у вигляді утримання під вартою, яке судом задоволено", - додали в ГБР.
Зокрема, екс-міліціонера підозрюють за п'ятьма статтями:
Матеріали розслідування відкриті для ознайомлення стороні захисту. Після звинувачення буде направлено в суд.
Раніше РБК-Україна писало, що ДБР проведе спецрозслідування щодо колишнього командира роти спецпризначення "Беркут", які підозрюється в умисному вбивстві 48 та замахи на вбивства 80 чоловік в лютому 2014 року.
Також повідомлялося, що Росія надала громадянство колишньому в. о. начальника ГУ МВС у Києві Валерію Мазану, підозрюваному в розгоні Майдану.