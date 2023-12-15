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"Тайный" пассажир. Пограничники разоблачили новую схему уклонистов (фото)

Украина, Пятница 15 декабря 2023 18:11
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"Тайный" пассажир. Пограничники разоблачили новую схему уклонистов (фото) Фото: пограничники разоблачили ухилянцев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пограничники разоблачили новую схему уклонистов. На польской границе мужчина решил просто заранее выйти из авто, чтобы избежать прохождения контроля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

По данным пограничников, украинец, ехавший в микроавтобусе в Польшу, с помощью нехитрой манипуляции надеялся избежать прохождения контроля. Он просто вышел из салона, пока осуществлялась проверка автомобиля и документов путешественников, и вернулся после окончания осмотра.

Однако, чтобы у пограничников не возникло сомнений относительно количества лиц, один из водителей спрятался на заднем сиденье.

Однако при попытке выезда из пункта пропуска нарушителей разоблачил пограничный наряд.

"Тайному" пассажиру отказано в пересечении границы и составлен админпротокол. Водителям - грозит уголовная ответственность", - отметили в ГПСУ.

Выезд украинцев призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу.

При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

Между тем, сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще пятерых организаторов "схем" для уклонистов. Некоторые из них занимались "демобилизацией" действующих военнослужащих.

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