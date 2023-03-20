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Благодаря скрытой мобилизации РФ каждый месяц мобилизует около 20 тыс. человек, - ГУР

Фото: благодаря скрытой мобилизации РФ каждый месяц мобилизует около 20 тыс. человек (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Власти России, несмотря на все заявления, проводят в стране скрытую мобилизацию. Это позволяет пополнять ряды окупантов каждый месяц минимум на 20 тысяч человек.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Этот процесс продолжается. И в рамках скрытой мобилизации ежемесячно рашистам удается около 20 тыс. человек мобилизовать. Дополнительно. Также готовятся новые мобилизационные мероприятия", - рассказал Юсов.

Он также отметил, что России недостаточно проводить только мобилизацию, стране-агрессору также необходимо учить мобилизованным. Тренировочных баз на территории самой РФ недостаточно, поэтому Россия использует Беларусь и белорусские полигоны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия для войны в Украине мобилизовала около 300 тысяч россиян. Причинами стали значительные потери, постоянные дезертирства и отсутствие желаемого количества добровольцев.

Как сообщалось, в январе Россия готовилась мобилизовать еще до 500 тысяч военнообязанных в дополнение к 300 тысячам, которые были призваны в октябре 2022 года.

При этом в Минобороны Эстонии отмечали, что качество второй волны будет на порядок ниже, чем в первой.

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