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Задача года - обороноспособность. Шмыгаль рассказал о важных решениях

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Ключевая задача для Украины в этом году - усиление обороноспособности. В этом контексте Кабмин на сегодня имеет два важных решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, Кабинет Министров выделит из резервного фонда дополнительные почти 2,5 млрд гривен для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений. Из этих средств

  • 1,4 млрд гривен пойдет на фортификационное оборудование оборонительных рубежей;
  • 1,1 млрд гривен - на обустройство полос невзрывных заграждений.

"Кроме того, выделяем из резервного фонда еще 120 млн грн для Государственной пограничной службы. Это средства так же для усиления нашей обороноспособности и инженерно-технического обустройства границы", - добавил премьер.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль уже отмечал, что приоритетом №1 в этом году будет сектор безопасности и обороны.

Ранее мы также сообщали, что Украина пытается привлечь оборонные компании из стран Запада в производство своей продукции на своей территории.

В частности, еще в конце октября стало известно, что Украинская оборонная промышленность и немецкий оборонный концерн Rheinmetall создали совместное предприятие.

Предприятие будет помогать Украине ремонтировать технику, переданную странами Запада, а также планирует производить танки и бронемашины.

Завод Rheinmetall хотят запустить на территории Украины уже в 2024 году, заявил недавно генеральный директор концерна Армин Паппергер.

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Денис Шмыгаль