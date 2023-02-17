RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Завацкая и Ястремская пробились в финал квалификации турнира в Эмиратах

Фото: Даяна Ястремская стремится присоединиться к Марте Костюк в основной сетке соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинские теннисистки Катарина Завацкая и Даяна Ястремская сыграют в решающих матчах квалификационного раунда турнира WTA в Дубае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Dubai Tennis Championships, квалификация, 1/2 финала

Завацко – Бренгл – 2:1 (3:6, 6:1, 6:4)

Эррани – Ястремская – 0:2 (1:6, 3:6)

Американка Брегл шокировала Завацкую двумя брейками в стартовом сете. Представительница США уверенно повела (5:0), но украинка пришла в себя и навязала конкуренцию (3:5). Впрочем, зацепиться за успех в первой партии уже не успела.

Зато два следующих сета Завацкая оставила за собой. Во втором она отдала Бренгл лишь один гейм. Украинская теннисистка оформила два брейка и с первой попытки реализовала сет-пойнт. В третьей же партии лидер несколько раз менялся. Но при счете 4:4 Завацкая дожала Бренгл на подаче американки и сразу же закрыла сет на собственной.

В свою очередь у Ястремской фактически не было проблем с итальянкой Эррани. Украинка быстро стала хозяйкой положения и завершила стартовый сет всего за 33 минуты. Она оформила 2 брейка, выиграла 75% очков на первой подаче и не предоставила сопернице ни единого шанса.

Вторая партия получилась немного конкурентнее. Эррани постоянно была в роли догоняющей после того, как проиграла первый гейм на собственной подаче – 1:2, 2:3, 3:4. Окончательно добила итальянскую теннисистку Ястремская вторым брейком в девятом гейме, закрыв и сет, и матч.

В финале квалификации Завацкая встретится с румынкой Божикой 18 февраля. Соперник же Ястремской определится позже. Уайлд-кард в основную сетку соревнований в Дубае получила еще одна украинка – Марта Костюк.

К слову, ранее Ястремская вернулась в топ-100 классификации женского тенниса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Даяна ЯстремскаяТеннис