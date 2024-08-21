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Завацкая драматически вылетела в первом круге квалификации US Open

Фото: Катарина Завацкая зачехлила ракетку за океаном (itftennis.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Катарина Завацкая уступила японской теннисистке Эни Шибахаре в первом квалификационном раунде Открытого чемпионата США 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

US Open-2024, квалификация, 1-й раунд

Шибахара – Завацкая – 2:1 (6:0, 2:6, 6:4)

 

В первом сете японка полностью доминировала. Она оформила три брейка и сумела повесить "баранку" Завацкой. Стартовая партия длилась всего 22 минуты.

Украинская теннисистка смогла реваншироваться во втором сете. После обмена брейками в дебюте Завацкая захватила инициативу и с еще двумя взятыми на подачах Шибахары подачах создала солидный гандикап (5:1). Закрыла же партию представительница Украины в восьмом гейме.

С положительным импульсом Завацкая продолжила играть первым номером. Украинка повела 3:1 в решающем сете, но с обузой ответственности не справилась. Зато Шибахара смогла организовать камбэк и через 48 минут смогла дожать соперницу.

В следующем круге японская теннисистка встретится с британкой Франческой Джонс. Цвета же Украины в квалификации продолжат защищать Дарья Снигур и Юлия Стародубцева. Они прошли во второй раунд квалификации.

К слову, ранее Костюк вернулась в топ-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации.

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Теннис