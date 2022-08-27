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Під завалами може бути людина. У Бахмуті розбирають зруйновану окупантами багатоповерхівку

Фото: у Бахмуті розбирають зруйновану окупантами багатоповерхівку (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Іван Носальський

У Бахмуті Донецької області рятувальники почали розбирати завали п'ятиповерхівки, яку сьогодні, 27 серпня, обстріляли росіяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС у Донецькій області в Facebook.

"О 10:35 чергові відділення приступили до проведення аварійно-рятувальних робіт на місці часткового руйнування п'ятиповерхового житлового будинку в м. Бахмуті. Руйнування сталися внаслідок обстрілів орієнтовно о 02:00 27 серпня. За попередньою інформацією, під завалами можливе знаходження однієї людини", - сказано в повідомленні.

При цьому в ДСНС відзначають, що в рятувальних операціях беруть участь 13 осіб і чотири одиниці техніки.

Зруйнована багатоповерхівка в Бахмуті (facebook.com/DSNSDon)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Донецькій області за минулу добу окупанти вбили двох і поранили понад 10 цивільних.

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БахмутВійна Росії проти УкраїниДонецька областьДСНС