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Під завалами в Часовому Яру знайшли ще одну людину: загиблих уже 48

Фото: під завалами в Часовому Яру знайшли ще одну людину (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Станом на 19:00 під час розбору завалів у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіло 1 загиблої особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Всього виявлено тіла 48 загиблих осіб, з них 1 дитина, врятовано з під завалів 9 осіб. Роботи тривають.

Нагадаємо, 9 липня російські окупанти здійснили ракетний обстріл Часового Яру, атакувавши одну з п'ятиповерхівок. В результаті загинули десятки людей, число жертв продовжує щодня зростати.

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