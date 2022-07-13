Під завалами в Часовому Яру знайшли ще одну людину: загиблих уже 48

Станом на 19:00 під час розбору завалів у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіло 1 загиблої особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Всього виявлено тіла 48 загиблих осіб, з них 1 дитина, врятовано з під завалів 9 осіб. Роботи тривають.
Нагадаємо, 9 липня російські окупанти здійснили ракетний обстріл Часового Яру, атакувавши одну з п'ятиповерхівок. В результаті загинули десятки людей, число жертв продовжує щодня зростати.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.