Стратили росіяни. Під Києвом знайшли останки ще одного цивільного
У Мощуні Київської області виявили останки страченого окупантами цивільного. Череп людини знайшли біля лісосмуги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника поліції в Київській області Андрія Нєбитова.
"Останки вбитої окупантами людини виявили в Мощуні. На земельній ділянці недалеко від лісу наші поліцейські знайшли присипаний землею череп. Під час огляду було встановлено, що кістки черепа мають ушкодження, які можуть вказувати на те, що людину стратили", - повідомив він.
В даний час останки направили на судмедекспертизу.
Відзначається, що в Київській області вже виявили 1360 тіл загиблих під час активних бойових дій на початку війни.
Нагадаємо, раніше у Бучі Київської області виявили ще двох жертв російської окупації. Останки мирних жителів знайшли в одному з гаражів.
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