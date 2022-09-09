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Стратили росіяни. Під Києвом знайшли останки ще одного цивільного

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Київ, П'ятниця 09 вересня 2022 16:14
Стратили росіяни. Під Києвом знайшли останки ще одного цивільного Фото: у Мощуні знайшли останки ще одного страченого окупантами цивільного (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Руслан Гаращенко

У Мощуні Київської області виявили останки страченого окупантами цивільного. Череп людини знайшли біля лісосмуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника поліції в Київській області Андрія Нєбитова.

"Останки вбитої окупантами людини виявили в Мощуні. На земельній ділянці недалеко від лісу наші поліцейські знайшли присипаний землею череп. Під час огляду було встановлено, що кістки черепа мають ушкодження, які можуть вказувати на те, що людину стратили", - повідомив він.

Фото: у Мощуні знайшли останки ще одного страченого окупантами цивільного (t.me/andrii_nebytov)

В даний час останки направили на судмедекспертизу.

Відзначається, що в Київській області вже виявили 1360 тіл загиблих під час активних бойових дій на початку війни.

Нагадаємо, раніше у Бучі Київської області виявили ще двох жертв російської окупації. Останки мирних жителів знайшли в одному з гаражів.

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