RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Затягування часу. У Зеленського відреагували на рішення КСУ щодо нових суддів

Автор: Сергей Новиков

У президента України Володимира Зеленського розцінили рішення Конституційного суду відкласти приведення до присяги суддів Олександра Петришина та Оксани Грищук як затягування часу. А також як прояв "кругової поруки в судовій системі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря президента Сергія Никифорова.

"Володимир Зеленський засмучений відмовою КСУ приймати присягу кандидатів на вакантні позиції за президентською квотою. Для Офісу президента це виглядає затягуванням часу в надії на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює, і Верховний Суд прийме вигідні рішення для скомпрометованої верхівки КСУ", - зазначив Никифоров.

За його словами, Зеленський сподівається, що у Верховному Суді "усвідомлюють суспільний запит на судову реформу, як і те, що вона є ключовою умовою для економічного розвитку нашої країни".

Нагадаємо, сьогодні КСУ відклав приведення до присяги нових суддів до остаточного підтвердження наявності вакантних посад за квотою президента України.

Справа в тому, що президент Зеленський призначив Петришина і Грищук на місце звільнених Олександра Тупицького та Олександра Касмініна, які домоглися того, що указ про їх звільнення був визнаний незаконним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКонституционный суд Украины