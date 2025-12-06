Задержки до 6 часов. Из-за ночной атаки от графика отстали почти 60 поездов (список)

Из-за ночной атаки России на Украину задерживаются 59 поездов разных направлений. Задержки достигают 6 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Задерживаются следующие поезда:
Напомним, в ночь на 6 декабря Россия массированного атаковала Украину дронами, баллистикой и ракетами "Кинжал".
Во время комбинированной атаки были слышны взрывы в Киеве. Местные власти сообщили о работе ПВО, Воздушные силы - о полете "Кинжалов" и баллистики вектором на столицу.
В частности, известно о прилетах в Фастове. Как сообщила "Укрзализныця", под удары попала железнодорожная инфраструктура. В связи с этим оперативно меняются маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через Фастов.
Были прилеты по железнодорожному вокзалу в Фастове. Есть информация и о сильных пожарах в Новых Петровцах под Киевом.
В результате массированной атаки на Киевскую область дронами и ракетами пострадали три человека.