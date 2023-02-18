Задержка выплат внутренним переселенцам: в Минреинтеграции сообщили, когда ждать деньги

Государственная казначейская служба сейчас финансирует первоочередные социальные выплаты. Выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) будут профинансированы в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на пресс-службу Минреинтеграции.
Как отметили в пресс-службе, на горячие линии Минреинтеграции обращается большое количество внутренне перемещенных лиц по поводу задержки выплат пособия на проживание.
По запросу вице-премьер-министра Ирины Верещук Минсоцполитики предоставило предварительную информацию, что на выплаты ВПЛ уже направлено 5,5 млрд гривен.
Вместе с тем, в Государственной казначейской службе сообщили, что сейчас проходит финансирование первоочередных социальных выплат. В то же время в Казначействе заверили, что в ближайшее время будут профинансированы выплаты ВПЛ, сообщили в пресс-службе.
"В дальнейшем полученная от Минсоцполитики информация о состоянии финансирования выплат ВПЛ будет опубликовываться на сайте", - говорится в сообщении.
Напомним, за январь 2023 года было начислено пособия на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на общую сумму около 6,2 млрд гривен. количество внутренних переселенцев в Украине в результате агрессии РФ достигает 4,8 млн человек. Речь идет только о гражданах, которые подали заявления на регистрацию.
Право на помощь имеют лица, выехавшие из населенных пунктов, включенных в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированные РФ, и те, у кого разрушено или повреждено имущество.