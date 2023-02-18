Задержка выплат внутренним переселенцам: в Минреинтеграции сообщили, когда ждать деньги

Как отметили в пресс-службе, на горячие линии Минреинтеграции обращается большое количество внутренне перемещенных лиц по поводу задержки выплат пособия на проживание.

По запросу вице-премьер-министра Ирины Верещук Минсоцполитики предоставило предварительную информацию, что на выплаты ВПЛ уже направлено 5,5 млрд гривен.

Вместе с тем, в Государственной казначейской службе сообщили, что сейчас проходит финансирование первоочередных социальных выплат. В то же время в Казначействе заверили, что в ближайшее время будут профинансированы выплаты ВПЛ, сообщили в пресс-службе.

"В дальнейшем полученная от Минсоцполитики информация о состоянии финансирования выплат ВПЛ будет опубликовываться на сайте", - говорится в сообщении.