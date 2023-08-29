Задержанный в Финляндии боевик "Русича" просит экстрадировать его в РФ

Отмечается, что боевика, который проживал в Финляндии под именем Воислав Торден, 28 августа посетили в тюрьме консульские сотрудники российского посольства в Хельсинки.

"В ходе встречи Торден сообщил, что жалоб на условия содержания и обстоятельства задержания нет, он выразил пожелание по поводу своего скорейшего возвращения в Россию", - заявили в посольстве РФ.

Следует отметить, что Петровского подозревают в совершении террористических преступлений в Донецкой и Луганской областях Украины в 2014-2015 годах.

Задержание Петровского в Финляндии

Российский боевик был задержан полицией Финляндии 25 августа. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что хочет экстрадировать его. Ян Петровский является лидером и командиром российского военизированного формирования "Оперативная группа "Русич". Он был известен благодаря своим связям в ультраправых кругах, также Петровский воевал на стороне Башара Асада в Сирии.