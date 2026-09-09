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Задержали бывших полицейских, которые подбросили наркотики экс-комбату "Магуры"

15:14 09.09.2026 Ср
2 мин
За экс-комбатом долгое время следили, прежде чем подставить
aimg Валерия Абабина
Фото: военнослужащий Артем Ширшин (facebook.com/a.shyrshyn)

Правоохранители разоблачили трех действующих военнослужащих отдельного штурмового полка, которые, по данным следствия, организовали провокацию против бывшего командира батальона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о главы Национальной полиции Максима Цуцкиридзе и Офис Генерального прокурора.

Потерпевшим по делу являеться бывший командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Артем Ширшин. По данным следствия, против него была организована тщательно спланированная провокация.

Кого разоблачили

Провокацию устроили трое бывших правоохранителей, ныне служащих в одной из бригад Сил обороны. По данным следствия, они действовали в сговоре с другими пока не установленными лицами.

Сначала они незаконно следили за эксвоенным и собирали о нем конфиденциальную информацию.

В ночь с 27 на 28 августа мужчины проникли в автомобиль пострадавшего в Харькове и подбросили около 30 пакетов с каннабисом и PVP.

Фото: Бывшие полицейские подбросили наркотики экскомбата (Офис Генерального прокурора)

Уже 28 августа они передали патрульным ориентировку, будто экс-комбат перевозит наркотики. Автомобиль остановили на улице Кооперативной – при осмотре там и обнаружили подброшенные вещества.

Что угрожает подозреваемым

Троим военнослужащим сообщили о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: незаконное проникновение в жилье, сбор конфиденциальной информации о лице, сбыт наркотиков по предварительному сговору и подстрекательство к привлечению заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Сейчас готовится ходатайство об аресте фигурантов. Расследование проводится ДБР под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним, скандал разгорелся в конце августа, когда в Харькове полиция остановила автомобиль военнослужащего и заявила об изъятии наркотиков.

Сам экскомбат "Магуры" Артем Ширшин называл события спланированной провокацией , утверждая, что запрещенные вещества ему подбросили.

Тогда в Нацполиции пообещали безотлагательно проверить оперативную информацию Военной службы правопорядка по военному, в частности выяснить, как именно она появилась.

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