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Задержали 200 нелегальных мигрантов: Сербия провела спецоперацию у границы с Венгрией

Фото: полиция Сербии обнаружила 200 нелегальных мигрантов на границе с Венгрией (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Полиция Сербии провела спецоперацию у границы с Венгрией. Правоохранители задержали 200 нелегальных мигрантов и изъяли оружие и боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сербские правоохранители с привлечением около 800 полицейских провели рейд возле города Субботица на севере Сербии. Полиция задержала две сотни мигрантов, изъяла оружие, боеприпасы и портативные рации.

"Результаты достаточно неплохие. Найдено значительное количество боеприпасов и оружия - восемь автоматических винтовок, один карабин, два пистолета... и 13 радиоустройств", - сказал руководитель департамента полиции МВД Сербии Ивица Ивкович.

Путь нелегальных мигрантов в страны ЕС

Западнобалканский путь через Турцию, Болгарию, Северную Македонию и Сербию остается основным миграционным путем в Европейский Союз. Многие мигранты пересекают границы, используя разветвленные сети контрабандистов.

Сербия, Венгрия и Австрия поддерживают совместное патрулирование границы, а Белград обязался согласовать свою визовую политику с ЕС, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов на запад через Западные Балканы.

За первые три месяца 2023 года в центральном Средиземноморье погиб 441 мигрант.

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Сербия