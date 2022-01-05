RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Може затопити трасу. На заході України прогнозують підняття рівня води

Автор: Марія Кучерявець

У західних регіонах України найближчими днями очікується підвищення рівня води у річках. Через що можуть бути затопленими дороги країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Так, 5 січня, в нижнiх течiях річок Закарпатської області та на Тисi продовжуватимуться підвищення рівнів води на 0,5-1,0 м над рівнями на 08:00 5 січня.

Зокрема, синоптики прогнозують, що таке підвищення спричинить затопленням заплави річок Тиса біля постів Тячiв і Хуст, Рiка- Хуст, Тересва - Нересниця, Боржава - Верхні Ремети, Латориця - Мукачево, Шопурка- Кобилецька Поляна (оголошено 2 рiвень небезпеки - помаранчевий).

Також 5-7 січня на Латориці біля Чопа, продовжиться підвищення рівня води на 2,0-2,5 м, з виходом води на заплаву та можливим початковим затопленням дороги м.Геївці-Тисянка Ужгородського району Закарпатської області (оголошено 2 рiвень небезпеки - помаранчевий).

Разом з тим 6-9 сiчня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується відновлення пiдйомів рiвнiв води на 0,1 - 0,5 м над рiвнями на 08:00 5 сiчня, мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву. На р. Захiдний Буг бiля м. Кам'янка-Бузька продовжиться подальше затоплення заплави.

Нагадаємо, сьогодні, 5 січня в Україні йтиме дощ, на сході та північному сході країни вночі з мокрим снігом; лише у південній частині без істотних опадів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в Україні