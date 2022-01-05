Може затопити трасу. На заході України прогнозують підняття рівня води

Так, 5 січня, в нижнiх течiях річок Закарпатської області та на Тисi продовжуватимуться підвищення рівнів води на 0,5-1,0 м над рівнями на 08:00 5 січня.

Зокрема, синоптики прогнозують, що таке підвищення спричинить затопленням заплави річок Тиса біля постів Тячiв і Хуст, Рiка- Хуст, Тересва - Нересниця, Боржава - Верхні Ремети, Латориця - Мукачево, Шопурка- Кобилецька Поляна (оголошено 2 рiвень небезпеки - помаранчевий).

Також 5-7 січня на Латориці біля Чопа, продовжиться підвищення рівня води на 2,0-2,5 м, з виходом води на заплаву та можливим початковим затопленням дороги м.Геївці-Тисянка Ужгородського району Закарпатської області (оголошено 2 рiвень небезпеки - помаранчевий).

Разом з тим 6-9 сiчня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується відновлення пiдйомів рiвнiв води на 0,1 - 0,5 м над рiвнями на 08:00 5 сiчня, мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву. На р. Захiдний Буг бiля м. Кам'янка-Бузька продовжиться подальше затоплення заплави.