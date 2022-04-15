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На затонулому ракетному крейсері "Москва" могли бути ядерні боєголовки

Ракетний крейсер "Москва" (Фото: zn.ua)
Автор: Константин Широкун

Керівник Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко заявив, що на затонулому російському крейсері "Москва" могло перебувати ядерне озброєння. За штатом на кораблях даного класу передбачено наявність двох ядерних боєголовок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Андрія Клименка.

"По штату на борту ракетного крейсера "Москва" повинно знаходитися дві ядерні боєголовки до крилатих ракет. Яка доля боєголовок після затоплення, де вони були при вибуху боєзапасу, де вони знаходяться зараз", - задається питаннями Клименко.

Експерт також зазначив, що МАГАТЕ, а також сусідні з Україною по акваторії Чорного моря держави - Туреччина, Румунія, Болгарія, Грузія – повинні занепокоїтися долею ядерного озброєння.

Нагадаємо, що Міністерство оборони Росії підтвердило, що ракетний крейсер "Москва" потонув у Чорному морі. Вчора українські військові заявили, що завдали ракетного удару по цьому російському кораблю.

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