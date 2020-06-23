Із затонулого в Одесі танкера знову витікає паливо, пляма досягла пляжу

Із затонулого в Одесі танкера "Делфі" знову випливають нафтопродукти. Пляма вже досягла сусіднього пляжу "Отрада" і розтікається в бік "Ланжерона".

Про це пише місцеве видання dumskaya.net.

Повідомляється, що пляма від розливу нафтопродуктів продовжує збільшуватися. У той же час в одеській мерії зазначають, що перевищення гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів не встановлено.

Нагадаємо, два дні тому із затонулого танкера знову почали витікати нафтопродукти, однак розлив оперативно локалізували сорбентами.

Відзначимо, 22 листопада 2019 року через сильний шторм танкер "Делфі", який знаходився в акваторії порту "Південний", зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси. Рятувальники евакуювали з танкера трьох членів екіпажу, які тривалий час відмовлялися від евакуації.

Як заявив глава Одеської облдержадміністрації Максим Куций, танкер планують прибрати до 25 червня, роботи самостійно почне Адміністрація морських портів України, якщо власник судна не встигне забрати його.