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НБУ різко опустив курс євро майже до 30 гривень

Новини » Фінанси     17.06.2020 - 17:51
НБУ різко опустив курс євро майже до 30 гривень
Фото: курс євро різко знизили (РБК-Україна)

Євро подешевшав відразу на 17 копійок

Національний банк України (НБУ) на 18 червня 2020 року різко опустив офіційний курс євро. Європейська валюта відразу втратила 17 копійок, курс встановлено на позначці 30,06 гривень.

Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

За даними НБУ, офіційний курс євро на 18 червня встановлено на позначці 30,0681. Це на 17 копійок нижче, ніж днем раніше. Відзначимо, 17 червня курс євро становив 30,239 гривень.

НБУ різко опустив курс євро майже до 30 гривень

Готівковий ринок

Сьогодні готівковий євро в обмінних пунктах продавався в середньому за 30,26 гривень, що на чотири копійки нижче, ніж 16 червня. Середній курс покупки євро склав 29,78 (29,77 - 16 червня), продажу - 30,26 (30,30 - 16 червня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку з ранку євро залишався стабільним, торгуючись в районі 30,20 гривень. Проте ближче до завершення торгів курс трохи знизився - до закриття міжбанківського ринку євро підійшов на позначці 30,14 гривень.

Курс долара

Національний банк вже визначився з офіційним курсом на завтра - 26,776 гривень за один долар. Американська валюта подорожчала на три копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Національний банк Україникурсы валютЄвро
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